Bakan Abdulkadir Uraloğlu, “Samsun İçin Her Daim Birlikte Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları”na katıldı. Bakanlığa bağlı genel müdürler, bürokratlar ve AK Parti'li 14 misafir milletvekilinin katılımıyla düzenlenen toplantı Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda gerçekleşti.



Mevcut hızlı tren hatları, devam eden projeler ve yeni yatırımlar hakkında açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Ülkemizde 2 bin 251 kilometre yüksek hızlı tren ağı tesis edildik. Avrupa'da 6., dünyada da 8. yüksek hızlı tren işletmecisi ülkeyiz. İnşallah biz en son Ankara ve Sivas'ı açmıştık. Şimdi biz hedefimiz yapım çalışmaları devam eden bazı yerler var. Akdeniz tarafında var. Kapıkule'ye doğru İstanbul'dan var. Ankara-İzmir arasında var. Şimdi Kırıkkale'den Samsun'a kadar gelecek olan demir yoluyla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Orada projelerimizi bitirmiştik. Yatırım programını almıştık. İlk etapta dış krediyle yapacağımız işlerden bir tanesidir. Kırıkkale ile Çorum arasındaki 115 kilometrelik ihalesini bu yıl mutlaka yapmış olacağız. Sonrasında da yaklaşık 185 kilometrelik Çorum-Samsun arasının ihalesi yapılacak. Onu da 2025 yılında planlıyoruz. Dolayısıyla Samsun'dan Sarp'a kadar devam edecek, sahilden geçecek olan demir yolunun da ana hattı olan Kırıkkale-Samsun arasındaki demiryolu ihalesini bu sene yapıp, önümüzdeki sene de yapım çalışmalarına inşallah başlıyoruz. Samsun'umuz için hayırlı uğurlu olsun” dedi.

