Yüksek kaliteli, ince kabuklu ve lezzetiyle ön plana çıkan coğrafi tescil işaretli Oğuzlar Cevizi gerek yurt içi gerekse yurt dışı pazarlarda büyük talep görmeye devam ediyor. İlimiz Oğuzlar ilçesinin verimli topraklarında yetişen bu özel ceviz lezzetiyle de adeta baş döndürüyor.

Bu yıl yüksek verimin beklendiği ceviz hasadının devam ettiğini dile getiren üreticiler ince kabuğu, kolay kırılması, beyaz rengi ve lezzeti ile dikkat çeken tescilli yüksek kaliteli Oğuzlar cevizinin bu yıl kilogramının 250 liradan satışa sunulacağını dile getirdiler.

Bölgede genellikle Oğuzlar Cevizi yetiştirilirken, bazı üreticilerinin don tehlikesine karşı daha geç uyanan Chandler cinsi ceviz yetiştirdiği ve bu cevizin hasadının biraz daha geç yapıldığı öğrenildi.



Oğuzlar Ceviz Üreticileri Tarımsal Birliği Başkanı Oğuz Hantal da yaptığı açıklamada, ilçenin en büyük gelir kaynağının ceviz üretimi olduğunu hatırlatarak geçen yıl zirai don nedeni ile zarar eden üreticinin bu yıl verim ve kaliteden memnun olduğunu dile getirdi.