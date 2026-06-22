25 ve 26. Dönem AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, Çin Halk Cumhuriyeti’nin başkenti Pekin’de, Çin Kadınlar Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ‘Gelişmekte Olan Ülkelerde Kadınların Yenilikçilik ve Girişimcilik Kapasitelerinin Güçlendirilmesi Semineri’ne katıldı.

16 farklı ülkeden katılımcının yer aldığı organizasyonda, kadınların güçlendirilmesi, girişimcilik ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında önemli deneyimler paylaşılırken, ülkeler arasındaki işbirliği ve dostluk bağlarının güçlendirilmesine de katkı sağlandı.

Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt ve beraberindekiler, Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal’ı da ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundular.