Çorum’un tanınan ve sevilen simalarından, Milli Eğitim camiasının emektar isimlerinden Cevdet Taşdemir, arkasında derin bir üzüntü ve gözü yaşlı sevenlerini bırakarak ebediyete irtihal etti.

Bir süredir Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşam mücadelesi veren Taşdemir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu. Taşdemir’in vefatı, başta ailesi olmak üzere tüm eğitim camiasını ve sevenlerini yasa boğdu.

Maliyeden emekli Selma Taşdemir’in eşi; Burçin, Burçak ve Burak Taşdemir’in babası, Çorum merkeze bağlı Elköy Köyü’nün Muhtarı Mutlu Taşdemir ile Murat, Mustafa, Bünyamin Taşdemir’in amcaları olan merhumun cenazesi ikindi namazını müteakip Akşemseddin Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye Milliyetçi Hareket Partisi Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, Baro Başkanı Av. Turan Kalıpçı, Türk Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı Abdullah Güdek, MHP eski İl Başkanı İbrahim Lek, MHP İl ve Merkez İlçe yöneticileri, okul müdürleri, öğretmenler, eğitim ve Maliye camiasının tanınmış isimleri başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi