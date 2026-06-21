Ziyaret kapsamında köyde bulunan termal kaplıcada incelemelerde bulunan Vali Ali Çalgan, yeni çıkarılan termal su kaynağını da yerinde inceledi. Vali Çalgan, yürütülen çalışmalar hakkında Köy Muhtarı Bekir Söylemez’den bilgi aldı.

Köy sakinleriyle de bir araya gelen Vali Ali Çalgan, vatandaşların istek, talep ve sorunlarını dinledi. İletilen konuların çözümü noktasında gerekli çalışmaların yapılacağını ifade eden Vali Çalgan, vatandaşlarla yakından ilgilendi.

Vali Çalgan, Hamamlıçay Köyü ziyaretinde termal kaynak ve kaplıca çalışmalarını da değerlendirirken, köy sakinleri ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Muhabir: Haber Merkezi