Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, vergi ve SGK borçlarına yönelik taksitlendirmelerin esnafı bir nebze olsun rahatlatacağını ancak taksitlendirme için uygulanan faiz oranının ise yük getireceğini söyledi.

ÇESOB Başkanı Gür, vergi ve SGK borçlarına yönelik yapılandırmalarda faiz yükünün kaldırılmasını istedi. Gür, borçların anapara üzerinden faizsiz şekilde yapılandırılması gerektiğini belirtti.

Maliye Bakanlığı’nın yapılandırmalarda faiz oranını yüzde 39'dan yüzde 29'a düşürmesini olumlu bulduklarını dile getiren Recep Gür, esnafın beklentisinin faizsiz bir ödeme planı olduğunu aktardı. Vergi ve SGK borcu olan esnaf ve sanatkarların temel beklentisinin anapara borcunu ödemek olduğunu vurgulayan Gür, faiz yükünün yapılandırmanın amacına uygun olmadığını söyledi.

Borç taksitlendirmesinin esnaf açısından önemli olduğunu belirten Gür, ancak ticari hayatın devam ettiği için esnafın hem taksitlerini ödemek hem de yeni vergi ve SSK borcu altına gireceğini hatırlattı.

Esnafın son yıllarda yaşanan ekonomik koşullar nedeniyle faaliyetlerini sürdürmekte zorlandığını dile getiren Gür, uzun vadeli ve faizsiz bir ödeme planının esnafın borçlarını kapatmasına katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

Muhabir: Haber Merkezi