Çorum Terziler Odası Başkanı Sadık Balaban, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken’e çağrıda bulunarak, esnaf ve sanatkarların yıllardır ülkemizin üretimine, istihdamına ve ekonomisine büyük katkılar sağladığını ancak günümüzde artan maliyetler, yüksek kira bedelleri, vergi ve sigorta yükleri, finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar nedeniyle birçok esnafın zor günler geçirdiğini aktardı.

Bugün esnafın yalnızca ticaretini sürdürme mücadelesi vermemekte, aynı zamanda ailesinin geçimini sağlama, işyerini ayakta tutma ve çalışanlarına ekmek kapısı olma sorumluluğunu da taşıdığının altını çizen Oda Başkanı Balaban, ‘’Bu nedenle esnafımızın sesi olan TESK’in daha güçlü adımlar atması, esnafın taleplerini ilgili makamlar nezdinde daha etkin şekilde gündeme taşıması büyük önem taşımaktadır’’ dedi.

Esnaf ve sanatkarların ülkemizin bel kemiği olduğunu kaydeden Sadık Balaban, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken’den taleplerini şöyle sıraladı: ‘’Esnafımız sizlerden; düşük faizli kredi imkanlarının artırılmasını, BAĞ-KUR primlerinde iyileştirme yapılmasını, vergi yüklerinin hafifletilmesini, enerji ve kira giderleri konusunda destek sağlanmasını ve küçük işletmeleri koruyacak yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesini beklemektedir.

Esnaf ve sanatkârlarımız ülkemizin bel kemiğidir. Esnaf güçlenirse şehirler güçlenir, üretim güçlenir, ekonomi güçlenir. Bu nedenle esnafın yaralarının sarılması, sorunlarının çözülmesi ve geleceğe umutla bakabilmesi için TESK’in öncülüğünde daha kapsamlı çalışmalar yapılmasını bekliyoruz.

Tüm esnaf ve sanatkârlarımız adına, sorunlarımızın takipçisi olacağınıza olan inancımızla çalışmalarınızda başarılar diliyor, esnafımıza sahip çıkılması yönündeki beklentilerimizi saygıyla ifade ediyoruz.’’

Oda Başkanı Balaban ayrıca, terzilik ve tekstil sektörünün son 2 yılda ciddi bir daralma yaşadığını da belirterek, sektörün yeniden ayağa kaldırılması için acil önlemler alınması gerektiğini söyledi. Küçük ölçekli esnafın sıkıntılarının giderilmesi gerektiğini dile getiren Sadık Balaban, aksi taktirde sonucuna katlanılmayan çıkmaza girileceği uyarısında bulundu.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ