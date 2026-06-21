Çorum’un tanınmış eğitimcilerinden Saniye İşçi’nin kardeşi Kasım İşçi (54), dün gece hayata veda etti.

Mecitözü esnafından Yavuz İşçi’nin oğlu olan ve baba mesleğini sürdüren Kasım İşçi, uzun süredir tedavi görüyordu ve ilik nakli gerçekleştirilmişti.

Kasım İşçi’nin cenazesi, bugün Mecitözü Büyük Cami’de ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra İlçe Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.