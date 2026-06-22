22. Dönem Çorum Milletvekili ve 2009-2018 yılları arasında Çorum Belediye Başkanı olan Av. Muzaffer Külcü’nün kimya öğretmeni eşi Hatice Külcü, anaokulu açıyor.

“Din Sosyolojisi” alanında yüksek lisans sahibi olan ve eşinin Belediye Başkanlığı döneminde kadınların istihdamı ve sosyal hayata katılmaları konusunda öncülük görevini üstlenmiş bulunan Hatice Külcü, “Okul öncesi eğitimde yeni bir dönem” iddiasıyla eğitim kurumu işletmeciliğine adım atacak.

Hatice Külcü’nün kurucusu olduğu Bilge Çocuk Montessori Anaokulu, 27 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 14.00’de Buharaevler Mahallesi Bişkek Caddesi’nde hizmete girecek.