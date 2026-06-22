Trendyol Süper Lig maçlarını canlı yayınlayan Digitürk, bu sezon Süper Lig’e çıkan Erzurum, Diyarbakır ve Çorum’a özel bir jest yaparak “Yıldız Dolu Paketi”ni bu iller için aylık 349 liraya düşürdü.

Digitürk Çorum Bayii Nihat Malatyalı ile Ankara’dan gelen İç Anadolu Bölge Yöneticisi Mesut Yolcu, Çorum FK taraftarlarına ve tüm sporseverlere yönelik bu özel kampanya hakkında bilgi verdiler.

Söz konusu paket, Bein Sports kanalları ile yayınlanan maçların yanı sıra tüm ulusal kanalları, film ve dizi kanallarını da kapsıyor. Ödeme, kredi kartıyla aylık 349 lira şeklinde gerçekleşiyor.