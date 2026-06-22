Merhum Dr. Turhan Kılıçcıoğlu döneminde Çorum Belediye Başkan Yardımcısı olan Bekir Çakmak’ın oğlu İnş.Y.Müh. Özkan Çakmak ile İzmirli Mimar Ceren Akçay, 3 Temmuz Cuma akşamı Anitta Otel’de yapılacak düğünle hayatlarını birleştirecekler.

İzmir Çiğli SGK Müdürü Serpil Akçay ile merhum M.Emin Akçay’ın kızları olan Mimar Ceren Akçay İstanbul’da yaşıyor.

Türkan-Bekir Çakmak çiftinin oğulları Özkan Çakmak ise yine İstanbul’da Petrol Ofisi’nin üst düzey yöneticilerinden biri.

Genç çiftin nikâhı 28 Haziran Pazar günü saat 18.00’de Kuğu Gölü Amfi’de verilecek kokteylle İstanbul Maltepe’de kıyılacak. Düğün ise 3 Temmuz akşamı Çorum Anitta’da gerçekleştirilecek.

ÇORUM HABER Akçay ve Çakmak ailelerini kutlar, Ceren ile Özkan’a ömür boyu mutluluklar diler.