Uluslararası Yüzme Federasyonu’nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan 2.Paletli Yüzme Gençler Dünya Kupası müsabakaları 22-24 Kasım tarihleri arasında Macaristan’ın Kesckemet kentinde yapıldı. Bu önemli organizasyonda Çorum'u Arda Gezer, Egemen Battal Hoşbak, Alp Ceyhan, Baran Ömer Tahtacı, Deniz Ece Dugan ve Mehlika Amine Şahinler'den oluşan Ata Spor Kulübü sporcuları temsil etti.

Bugün itibariyle sona eren Dünya Kupası'nda Çorumlu yüzücü Deniz Ece Dugan hem 50 metre çift palet, hemde 100 metre çift palet kategorisinde Dünya ikincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.