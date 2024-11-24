Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Çorum FK, deplasmanda Esenler Erokspor ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, "Maçı kazanmak için oynadık ve buraya kazanma düşüncesiyle geldik. Son 3 maçımızı kazandık. Yukarıdaki grubun içine kendimizi attığımız ama tabii arkadaki takımların da puan anlamında birbirine çok yakın olduğunun bilinciyle çıktığımız bir maç. Erokspor'un da 5-6 haftadır iyi bir gidişatı vardı. Teknik kapasitesi ve becerileri iyi bir takım. Gol bulmada da 7-8 haftadır çok zorlanmıyorlar. Bazı müsabakalarını da 4 farklı skorla kazandılar. Aslında oyunun başında her şey iyi gidiyordu. Kırılma anlarını geçemedik. Güzel bir zeminde top oynadık. Kutu gibi, güzel bir stat. Oyunu belli bir noktaya kadar tuttuk ama son pozisyonda sağ bek oyuncumuzun dizine aldığı bir darbe vardı ve oyuna da devam edemedi. İlk yarı biz 2-0 öndeyken rakibi 3'e 2 yakaladığımız bir pozisyonda topu taca atmıştık. Biz de bunu isterdik. Ama tabii oraya geldikten sonra hararetin yükseldiği bir lig içinde bunu anlayabiliyorum. Bek oyuncumuzun yerde yattığı pozisyonda kesilen bir ortada o topu savunmalıydık. O son topu çıkarmasını bilecektik ama bunu başaramadık. Puan almak değerli. Son dakika yediğimizden golden dolayı üzgünüz, 3 puanı kaybettik. Diğer taraftan baktığımızda da 1 puanla dönüyoruz. 3 haftadır kazanmanın arkasından mağlup olmadan, 4 maçta 10 puan alarak evimize döneceğiz. Her müsabaka bizlere, oyuncularımıza bir şeyler öğretiyor. Oyuncularımı mücadelesinden dolayı kutluyorum. Erokspor'u da mücadelesinden dolayı kutluyorum. Onlara da yazık olabilirdi, bize de yazık olabilirdi mağlubiyet durumunda. Demek ki maçın hakkı beraberlikmiş" diye konuştu.

Editör: İHA AJANS