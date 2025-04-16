Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Çorum Belediyesi tarafından, Çorum Şehir Stadı’nın hemen yanında yapımına 2023 yılında başlanan güreş eğitim merkezinin devam eden inşaatında incelemelerde bulundu.

Güreş eğitim merkezi inşaatını gezen Federasyon Başkanı Taha Akgül’e Belediye Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi İsmail Yağbat, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, güreş il temsilcisi Bülent Tuzcu ve bazı güreş antrenörleri eşlik etti. Akgül, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alırken, merkezin hizmete girmesinin hem Çorum, hem Türk güreşine önemli katkılarda bulunacağını ifade etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı desteği, Çorum Belediyesi tarafından Çorum Şehir Stadyumu yanında 2023 yılında yapımına başlanan Güreş Eğitim Merkezi’nin önümüzdeki Mayıs ayında hizmete açılması planlanıyor. Ancak, Taha Akgül’ün ziyareti sırasında da görüldüğü gibi, tesisin önümüzdeki aya yetişmesi çok zor görünüyor.