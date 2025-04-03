Çalgan çifti beraberlerinde Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Naim Çetinkaya ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın ile birlikte Ramazan Bayramı nedeniyle Kamile-Hacı Ahmet Akdağ Huzurevi’nde kalan güngörmüşleri ziyaret etti.

Ulu çınarların Ramazan Bayramlarını kutlayan Vali Çalgan; “Geçmişten bugüne köprü vazifesi gören, milli ve manevi değerlerimizin nesilden nesile aktarılmasını sağlayan büyüklerimize her zaman minnettarız. Devletimiz, büyüklerimiz için tüm imkânlarını seferber etmiş durumda. Her zaman yanındayız ve yanınızda olmaya gayret gösteriyoruz. Bu vesileyle siz değerli büyüklerimize sağlık ve afiyet içerisinde hayırlı ömürler diliyorum” dedi.

Ziyarette hazır bulunan ve yaşlıların bayramını kutlayan İl Müftüsü Şahin Yıldırım, sağlık ve afiyet içerisinde hayırlı ömürler dilekleriyle büyükler için dua etti.

Editör: NURDAN AKBAŞ