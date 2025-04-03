TÜİK tarafından Mart ayı enflasyon rakamının %2,46 olarak açıklandığını belirterek, 3 aylık enflasyonun %10,06, yıllık enflasyonun %38,10 ve enflasyon farkının ise %3.83 olduğunu kaydeden Okumuş, kamu işvereninin uzlaşmayı mümkün kılmayan teklifleri sonrası tahkim sürecinde Hakem Kurulu’nun yanlış, hatalı, geçersiz ve yetersiz artışı ile kamu görevlileri ve emeklilerin alım gücünün düşmeye devam ettiğini söyledi.

“Ekonomik hedefler gerçeği, Kamu İşvereni/Hakem Kurulu ise emeği, alın terini ve gelir dağılımını öncelemediği müddetçe kayıplar yaşanmaya, referans alınan hedefler şaşmaya, gelir dağılımı bozulmaya devam edecektir” diyen Okumuş, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Merkez Bankası’nın sapma rekorları kıran tahminlerine göre değil, hayatın gerçeğine göre maaş/ücret politikalarının belirlenmesi gerekiyor. Bunun için işveren tarafı masanın imkânlarını/fırsatlarını iyi değerlendirmeli, şimdiden kayıpları telafi edecek teklife hazırlanmalıdır.

Toplu sözleşme masası; sadece Yetkili Sendikalar/Konfederasyon için değil aynı zamanda Kamu İşveren Heyeti için de önemli ve değerli olmalıdır. Sosyal taraflarla istişare edilen ve farklı pencerelerden bakma fırsatı bulunan masanın gücü, etkinliği ve çözüm üretme kapasitesi artırılmalıdır.

Bunun için yapılması gereken öncelikle mevcut 4688 sayılı kanunun değiştirilerek toplu sözleşme görüşmelerine yetiştirilmesi, “Hakem Kurulu”nun “Hakem” ve “Kurul” ismine yakışır hale getirilmesi, sürenin ve sürecin adil ve makul olarak belirlenmesi gerekiyor.

Kamu görevlilerimiz ve doğrudan toplu sözleşme masasının kararlarından etkilenen memur emeklilerimiz; 2026 ve 2027 yıllarında enflasyon karşısında kayıp yaşamaya mahkum edilmemelidir. Aksi taksirde bilerek ve isteyerek Hakem Kurulu’nu işaret eden sürecin sonucunu şimdiden öngörüyor, benzer tablonun yaşanacağını hepimiz iyi biliyoruz. Memur-Sen olarak gayretimiz, mücadelemiz ve hedefimiz 4688 sayılı Kanunun evrensel ilke ve normlara uygun hale getirilmesi, çalışanın alım gücünü yükseltmek için toplu sözleşmenin öneminin artırılmasıdır.”

Editör: Haber Merkezi