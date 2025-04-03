Çorum Valisi Ali Çalgan ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Ramazan Bayramı'nda Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret ederek, bayramı burada geçiren hastalar, yakınları ve görevi başındaki sağlık personeli ile bayramlaştı.

Vali Çalgan ve Başkan Aşgın, hastane ziyaretinde, hastanede bayramı karşılayan vatandaşlar ve refakatçilerine bayram ziyaretinde bulundu. Daha sonra hastane personeli ile de görüşen Çalgan ile Aşgın bayramlarını tebrik etti.

Vali Çalgan: “Bayramlar; hatırlandıkça, sevgiyi de tasayı da paylaştıkça anlamlıdır. Bu güzel bayram gününde hastanede tedavi gören hemşehrilerimizi yalnız bırakmak istemedik. Tedavisi devam eden hastalarımıza Yüce Allah’tan acil şifalar, özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarımıza da kolaylıklar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Editör: SELDA FINDIK