Çorum’un tanıtımına önemli katkı sağlayacak proje için saha çalışmalarına başlayan Güney Kore heyeti, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve beraberindeki heyetin geçtiğimiz aylarda Güney Kore’ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çorum Belediyesi, Gimhae Belediyesi ve Güney Kore Gimhae Ulusal Müzesi arasında protokol imzalanmıştı. "Hattuşa Günleri" projesi kapsamında 7 Ekim’de Güney Kore’de Hitit eserlerinden oluşan sergi açılacak.

Sergi için hazırlıklara başlayan Güney Kore Gimhae Ulusal Müzesi ve Gimhae Belediyesi’nden uzman heyet Çorum’a geldi. Heyet, 2 Temmuz’a kadar Çorum’da ören yerleri ve kazı alanlarını gezerek saha çalışması yapacak.

Kardeş şehir Gimhae ile Çorum arasında önemli bir protokole imza attıklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Şehrimizin tanıtımı bizim için önemli. Bu anlamda Güney Kore ile hayata geçireceğimiz işbirliği protokolü şehrimize önemli katkılar sağlayacaktır.” dedi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR