CHP Çorum Kadın Kolları İl Başkanlığı’nın 15. Olağan Kongresi'ne katılmak üzere Çorum'a gelen Nazlıaka, parti binası önünde partililerce karşılandı.

Nazlıaka, CHP İl Başkanlığında kongre öncesi düzenlediği basın toplantısında, CHP'nin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 1977'den bu yana ilk kez bir seçimde birinci parti olduğunu söyledi.

Bir sonraki seçimde Çorum'un da haritada kırmızı renge boyanacağından emin olduğunu belirten Nazlıaka, seçim günü elde edilen başarıdan ötürü partilileri tebrik etti.

Nazlıaka, "Önümüzde bir de genel seçimler olacak. Bu genel seçimlerde bir yandan 31 Mart seçiminin sonucuyla hepimizin umudu yükseldi, diğer taraftan sorumluluğumuz da çok arttı. Özellikle biz kadınların omuzlarındaki sorumluluk daha da artmış oldu. Çünkü kadınlar her yere girenlerdir." diye konuştu.



Kadınların sorumluluklarının fazlalığından dolayı siyasetle uğraşabilmelerinin çok zor olduğunu anlatan Nazlıaka, kadınların hayatın her alanını düzenledikten sonra siyasetin içinde bulunmak için yoğun emek harcadığını ifade etti.

Nazlıaka, 2020 Ağustos ayında göreve geldikten sonra kadın kollarının kurumsallaşması için önemli adımlar attıklarını dile getirerek, “Öncelikle Türkiye'nin tüm illerinde ve ilçelerinde örgütlendik. 973 ilçede, 81 ilde de kadın kollarımız var. Mahalle örgütlenmesine odaklandık. Örgütlendikçe güçlendik, güçlendikçe daha fazla örgütlendik ve her gün aramızda yeni kız kardeşlerimiz katıldı. Partimize 220 bin yeni kadın üye kattık. Bununla birlikte partimizdeki kadın temsil oranı yüzde 37'ye ulaştı. Yeter mi? Yetmez. Hedefimiz yüzde 50. İnşallah önümüzdeki dönem üye sayımızı 1 milyona çıkartacağız. Şu anda 540 binlere dayandı. 1 milyona çıkartacağız ve 1 milyon kadın üyeyle çalınmadık kapı, girilmedik ev bırakmayacağız.”

Kadın hakları konusunda Türkiye’nin sürekli geriye gittiğini kaydeden Nazlıaka, “Son 3 gün içerisinde 8 ilde 9 kadın katledildi. Kadına yönelik şiddet artarak devam ederken AKP ise İstanbul sözleşmesini feshediyor, Medeni Kanunu sil baştan yeniden yazılmasını gündeme getiriyor. Şunu iyi bilsinler ki, Medeni Kanunu sil baştan yazmak isteyenleri siyasetin tozlu raflarına kaldıracağız. Kadınların kazanılmış haklarının elinden alınmasına izin vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.

Nazlıaka, Türkiye’deki kadınların 1950’li yılların Amerika’sındaki siyahiler gibi olduğunu belirterek, CHP Kadın Kolları olarak bu durumun ortadan kaldırılması için mücadele ettiklerini söyledi.