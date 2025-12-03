Etkinliğe, İlk Uğurum Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Öztürk de katılarak öğretmenlerle bir araya geldi.

Öztürk yaptığı konuşmada özel eğitimin hem sevgi hem de büyük bir sabır gerektirdiğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: “Gülenyüz ailesi olarak 25 yılı aşkın süredir binlerce öğrencimizin hayatına dokunmamızı sağlayan en büyük güç öğretmenlerimizin özverisidir. Emekleri, gayretleri ve yürekleri için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum”

Hanoğlu Konağı’nın sıcak ve tarihi atmosferinde gerçekleşen kutlama oldukça samimi bir ortamda ilerledi.

Öğretmenlere günün anısına çiçek takdim edildi, hep birlikte pasta kesildi ve hoş sohbetlerle eşlik edilen keyifli anlar yaşandı. Etkinlik boyunca birlik, dayanışma ve mesleki motivasyonun önemi vurgulandı.

Gülenyüz Özel Eğitim ve Rehabilitasyon ile Gülenyüz Akademi Özel Eğitim, bu özel günde öğretmenlerine verdikleri değeri bir kez daha ortaya koyarak anlamlı bir hatıra bıraktı.

Muhabir: Haber Merkezi