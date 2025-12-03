CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’ın TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşma şöyle:

“7500 yıllık tarihi olan Hititler'in başkenti, turizm, sanayi ve tarım sektöründe öne çıkan Çorum, maalesef, emekli şehri hâline geldi, ülkenin en yaşlı 10 şehri arasındayız.

Hububat kategorisinde Türkiye'de ilk 10'dayız, yarım kalan sulama projelerinden dolayı su fakiriyiz.

İhracatta bölgenin 1'incisi, ülkenin 13'üncüsüyüz ama havaalanı, demir yolu yok ve altyapı yetersizlikleri Çorum sanayisine patinaj yaptırıyor.

Sağlıkta tek hastaneye mahkûm edildik. Yönetim krizleri, ilgisizlik, uzman doktor eksikleri yaşıyoruz.

Eğitimde Türkiye ortalamasının altındayız.

Ulaşımda ilçe yolları, köstebek yuvası, köy yolları çamur deryası.

Uyuşturucu ve asayiş problemlerimiz arttı.

Bazı inşaatlarda proje usulsüzlüğü iddiaları örtbas edildi.

Lokomotif kamu kuruluşları olan üniversite ve belediyeden istenilen verimi alamıyoruz.

Tıp fakültesi için olmazsa olmaz morfoloji binamız yok.

Diş hekimliği fakültesi sözü unutuldu. Diş hastanesinde ortodonti, endodonti ve çene cerrahı yetersiz, iki yıl sonrasına sıra var.”

Muhabir: NURDAN AKBAŞ