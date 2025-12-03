Çorum’da 24 Kasım Öğretmenler Günü, çeşitli etkinliklerle kutlanılmaya devam ediyor.

İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla organize edilen dinleti, öğretmenleri sahnede buluşturarak özel bir geceye imza atacak.

Öğretmenler Günü Müzik dinletisi yarın (4 Aralık 2025 Perşembe günü) saat 19.00’da Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

İl Millî Eğitim Müdürlüğü, müzik dinletisine tüm eğitim camiasını ve vatandaşları davet etti.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ