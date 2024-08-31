Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) İl Temsilcisi Necati Gül de ilimizin sıcak gündemi olan Ulucami bahçesindeki ağaçların tamamının kesilmesine ilişkin bir açıklama yaparak hiçbir kurumla, kişinin zam altında kalmaması ve kamuoyunun mutmain olması için kurul kararına altlık olan, konu uzmanı Ziraat/Orman/İnşaat Mühendislerinin hazırlamış olduğu teknik raporun açıklanmasını istedi.

“Böyle bir raporun olmadığını düşünmek bile istemiyorum” diyen ZMO İl Temsilcisi Necati Gül, raporun açıklanmadığı sürece dedikodu, kurum ve kuruluşların yıpranacağını, güvenin ortadan kalkacağını, güvenin olmadığı yerde de iş ve işlemlerin sağlıklı yürümesinin mümkün olmadığını vurguladı.

Ağaç kesiminin Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 04.07.2024 tarihli ve 158 numaralı kararı gereği yapıldığının açıklandığını ve bu kararda ağaçların hastalıklı olduğu ve tarihi binaya zarar verdiğinin gerekçe gösterildiğinin belirtildiğini söyleyen Necati Gül açıklamasında söyledi: “ Buradan çağrım bu karara gerekçe gösterilen, ağaçların hastalıklı olduğuna dair Ziraat/Orman Mühendisi/Mühendisleri ile tarihi binaya zarar verdiğinde dair tarihi yapılar konusunda uzman İnşaat mühendisi raporlarının kamuoyuna deklare edilmelidir. Çünkü hastalıklı olduğu belirtilen ağaçların hangi hastalığa yakalandığı, bu hastalıkla ilgili tedavi yönteminin olup olmadığı, tedavi uygulanıp uygulanmadığı, uygulandı ise sonucunun ne olduğu, bu hastalık ile ilgili hangi konu uzmanları ile görüşüldüğü, herhangi bir üniversite ile işbirliği yapılıp yapılmadığı vb. hususlara cevap verilmesi gerekmektedir.

“RAPORLAR AÇIKLANSIN”

Ayrıca çınar, dişbudak gibi ağaçların kök yapısı geniş ve güçlüdür. Bu vb. ağaçların yapılara yakın dikilmesi tavsiye edilmez. Çünkü yapıya ve statiğine zarar verme ihtimali vardır. Bu bilinen bir gerçektir. Bu bilgi ışığında kesilen ağaçların tarihi binanın yapısına ve statiğine ne kadar zarar verdiği veya ağaçların gelişme süresi dikkate alındığında ne kadar zaman sonra zarar vermeye başlayacağı/başlayabileceği bilgilerini içeren İnşaat Mühendisi/Mühendisleri raporunun da kamuoyu ile paylaşılması gerekir.

“HATALI BUDAMA KAYNAKLI

AĞAÇ ÖLÜMLERİ DE VARDI”

Çünkü geçmişte yaptığım gözlem ve zeminde/sahadaki incelememde kesimi yapılan ağaçlarda hastalık ile ilgili herhangi bir emare tespit edemedim. Sadece yıllar içine yapılan budana hataları nedeniyle, budama yapılan yerlerini/kısımlarını ağaç kapatmamış, kapatamadığı içinde gövde ve yan dalların orta kısmında doku ölümleri oluşmuştur. Ölü dokuların bitkiden/ağaçtan uzaklaştırılması ve tekniğine uygun bakımla, ağacın yaşamsal faaliyetlerini devam ettirmesi mümkündür. Böyle ağaçların sadece aşırı rüzgar ve fırtınalı durumda kırılma ihtimali vardır. Bu kırılmada mal ve can güvenliğini tehlikeye sokabilir. Ancak tarihi cami bahçesindeki ağaçların durumu bu seviyede olduğunu tahmin etmiyorum. Karara alt yapı oluşturan teknik rapor açıklanırsa kamuoyunda öğrenmiş olacaktır.

“ŞADIRVAN İÇİN TEKNİK

BİR ÇALIŞMA OLMALI”

Ağaçların yapıya zarar verdiği hususuna gelince, özellikle şadırvan etrafında bulunan ağaçların yapıya (şadırvana) çok yakın olduğu bir gerçektir. Ağaçların şadırvana zarar verip vermediğini bilmiyorum. Lakin gelecekte zarar verme ihtimali vardır. Bu hususta teknik bir çalışma yapılması gerekir. Kesildiğine göre yapıldığının ispatı gerekir.

Editör: HABER MERKEZİ

“8-10 METRE UZAKTAKİAĞAÇ ZARAR VERMEZ”Camiden ve şadırvandan 8-10 m uzak olan ağaçlarında zarar verdiği/verebileceği hususu doğru bir yaklaşım değildir. Çünkü bahçede bulunan dişbudak ağacının 8-10 metre uzaklığa kök salınımı teknik olarak mümkün değildir.“TOPTANCI YAKLAŞIM DOĞRU DEĞİL”Meseleye selektif bakılması gerekirken toptancı yaklaşımı doğru bulmuyorum. Ayrıca kurul kararına altlık oluşturan, ağaçların kesilmesi talebinin, hangi kurum/kişi/kişiler tarafından yapıldığınında kamuoyu ile paylaşılması gerekir. Çünkü talebin, Belediye tarafından yapıldığı dedikodusu var. Dedikodu ancak belgelerle ortadan kalkar. Belediyenin yıpranması hizmetin aksaklığını sebep olur. Bu da hiç istemediğimiz bir husustur.“AÇIKLANMAZSA KURUMUNGÜVENİ ORTADAN KALKAR”Son olarak diyorum ki hiç bir kurumla, kişinin zam altında kalmaması ve kamuoyunun mutmain olması için kurul kararına altlık olan, konu uzmanı Ziraat/Orman/İnşaat Mühendislerinin hazırlamış olduğu teknik rapor açıklanmalıdır. Böyle bir raporun olmadığını düşünmek bile istemiyorum. Açıklanmadığı sürece, dedikodu, kurum ve kuruluşları yıpratır. Güven ortadan kalkar. Güvenin olmadığı bir ortamda iş ve işlemlerin sağlıklı yürümesi mümkün değildir."