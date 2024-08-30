Vakıflar Genel Müdürlüğü Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün talebi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı doğrultusunda Çorum Belediyesi tarafından tarihi caminin bahçesindeki tüm ağaçlar kesildi.

Çorum Belediyesi, yaptığı yazılı açıklamayla Ulucami bahçesinde çevre düzenlemesi yapılacağını duyurdu.

Kararın kamuoyuna açıklanmasının hemen ardından Çarşamba gününden itibaren tarihi Ulucami'de bulunan ağaçların tamamı kesildi.

TARİHİ CAMİDEKİ AĞAÇ KATLİAMINA

VATANDAŞLARIN TEPKİSİ SERT OLDU

Ulucami bahçesinde bulunan tüm ağaçların kesilmesine tepki gösteren vatandaşlar, ağaçların binaya zarar veren belli bölümünün kesilebileceğini ancak tamamının kesilmesinin doğru olmadığını dile getirdiler.



Ulucami bahçesinde bulunan yaklaşık 100-150 yıllık ağaçların kökünden söküldüğünü dile getiren Harun Özbek, “Ağaçlara yazık olmuş. Şimdi gördüm. Hepsini sökmüşler. En az 100-150 yıllık ağaçlar. Şemsiye gibiydi. Millet altında oturuyordu. Gölgelik oluyordu. Güneşten korunuyordu. Böyle peyzaj çalışması mı olur? Ağaçlar sökülmeden yapılsaydı daha iyi olurdu. Bu ağaçların sökülmesine içim razı olmadı. Sökmüşler. Ağaç katliamına gitmişler çok yazık. Eski haline bakın, yeni haline bakın. Millet nerde oturacak? Duvar boyunca çeşmeler vardı. Millet ne yapacak? Yazık etmişler. İyi değil uygun görmüyorum” dedi.

Ulucami'nin restorasyonundan dolayı Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Çorum Belediyesi'ne teşekkür eden İlhan Kılıç, “Burada yapılan bir yanlış var. O da ağaçların kesilmesi. Ata yadigârı yüz yıllık ağaçları kesip heba etmeleri yanlış olmuş. Duvarları yıkmaktan imtina eden Vakıflar Müdürlüğü caminin duvarlarının yıkılarak meydana kazandırılmasını kabul etmeyen müdürlük, ağaçların kesilmesine razı olmuş. Neymiş ağaçlar hastalıklıymış, kökleri çevreye zarar veriyormuş. Kamuoyu bunlara çok inanmadı. Takdirini Çorum kamuoyuna bırakıyorum. Bu ağaçların kesilmesine izin veren yetkililer makamlarını terk etsinler. Benim gözümde yok hükmündedirler” şeklinde konuştu.



Ulucami bahçesinde yapılan çalışmalar kapsamında ağaçların kesildiğini üzülerek gördüğünü anlatan Mehmet Kışla, “Ağaçlar fazla irileşmişti. Yeniden ağaç mı dikilir bilmiyoruz. Buraya uygun bir ağaç dikilebilir. Köklerinin zarar verdiğini söylemiş uzmanlar. Fazla bir bilgim yok. Tarihi dokuya uygun ağaçlar yapılması lazım” diye konuştu.

Cami bahçesindeki tüm ağaçların kesilmesine tepki gösteren Hüsnü Bolat da, “Bunun olmaması lazımdı. Her köşe de en azından bir ağaç bıraksalardı. İnsanlar karga gibi ağzını açıyor burada. Eski bankanın önünde güzel bir sedir vardı. Park yapıyoruz diye onu da kestiler. Kenarına bir oturma grubu yapaydın. Biz bu kafayla bir yere gitmeyiz” ifadelerini kullandı.