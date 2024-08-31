30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yıldönümünü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü etkinlileri çerçevesinde Çorum Valiliği tarafından Müze bahçesinde resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, İy Garnizon Komutanı Kd. Alb. Ömer Faruk Gelengeç, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Naim Çetinkaya, İl Emniyet Müdür Arif Pehlivan, siyasi parti, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve davetliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve Akşemseddin Camii İmam Hatibi Sefa Kırcı’nın Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başlayan programda daha sonra Vali Dağlı günün anlam ve önemine ilişkin konuştu.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan bu büyük zaferin Türk milletinin azim ve kararlılığının en somut göstergesi olduğunu vurgulayan Vali Dağlı, “Zaferler ayı olarak bilinen Ağustos ayı içerisinde; Anadolu’nun kapılarını Türklere açan başta Malazgirt Zaferi, 1570 de Kıbrıs’ın Fethi, Anafartalar Zaferi ve Anadolu topraklarının ebediyen Türk Yurdu olduğunu dosta düşmana kanıtlayan 30 Ağustos Zaferi yer almaktadır. 30 Ağustos 1922’de kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi, sadece askeri bir başarı değil, aynı zamanda milletimizin birlik ve beraberlik ruhunun, hürriyet aşkının bir zaferidir. Bu zafer, bağımsızlık uğruna verilen büyük mücadelenin, fedakârlıkların ve milletçe tek yürek olarak ortaya konan iradenin, sarsılmaz inancının bir nişanesidir. Tarih boyunca gücünü birlik, beraberlik ve kardeşliğinden alan milletimizin sahip olduğu mukaddes değerler etrafında oluşturduğu bu kenetlenme anlayışı ve Büyük Taarruz Ruhu, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da karşılaşacağımız zorlukları aşmamızda en büyük güvencemiz olacaktır. Bir asır önce neler yaşandığını, İstiklal mücadelesinin nasıl verildiğini, bu zaferin anlamını ve önemini unutmadan, uğruna mücadele verdiğimiz değerleri canlı tutarak, gelecek nesillere anlatmak en önemli görevlerimizdendir” şeklinde konuştu.



“Bizler, devletimizin tüm kurumlarıyla ve milletimizle beraber hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerleyeceğiz ve bu hedeflerimizden asla taviz vermeyeceğiz” diyen Vali Dağlı, “Halkımızın bu yoldaki azim ve kararlılığı en büyük teminatımızdır. Gelecek nesillere, daha müreffeh, daha huzurlu ve daha güçlü bir Türkiye bırakmak için, Türkiye Yüzyılı’nın inşası için hep birlikte tüm gücümüzü ortaya koyup canla başla çalışacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, 102. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan toprakları uğruna canlarını feda eden Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Aziz hatıralarını daima yaşatacağımızı bir kez daha ifade ediyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, Çorumlu hemşerilerimin ve aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, ülkemizin ve milletimizin ilelebet payidar olmasını diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

Program müzik dinletisi ve ikramlar ile son buldu.