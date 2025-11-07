Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Gömeç, güvenlik ve temizlik personelinin özverili bir şekilde çalıştığını söyledi.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, güvenlik ve temizlik personeline yönelik hizmet içi eğitim toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Başhekim Doç. Dr. Muhammed Gömeç, Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Kadir Kocatürk ile Destek ve Kalite Hizmetleri Müdür Yardımcıları katıldı.

Eğitimde, destek hizmetlerinde görev yapan personelin görev, yetki ve sorumlulukları hatırlatılarak, hizmet sunum standartlarının korunması, kurum içi işleyişin etkinliğinin artırılması ve çalışma disiplininin güçlendirilmesi konularında bilgilendirmeler yapıldı.

Ayrıca personelin çalışma koşulları, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirilerek, kurum içi iletişimin güçlendirilmesi ve ekip çalışmasının geliştirilmesi yönünde görüş alışverişinde bulunuldu.

Başhekim Doç. Dr. Muhammed Gömeç, toplantıda yaptığı konuşmada güvenlik ve temizlik personelinin özverili çalışmalarına vurgu yaparak,

“Hastanemizin düzenli, güvenli ve temiz bir ortamda hizmet sunmasında emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum. Her biriniz, hastanemizin görünmeyen ama en değerli emekçilerisiniz.” dedi.

Toplantı sonunda, hizmet süreçlerinin daha verimli hale getirilmesi, personel motivasyonunun artırılması ve çalışma ortamının iyileştirilmesine yönelik kararlar alındı.

Hizmet kalitesinin sürdürülebilirliği ve personel gelişiminin desteklenmesi amacıyla bu tür hizmet içi eğitimlerin düzenli aralıklarla devam edeceği bildirildi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ