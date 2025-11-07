İlimizde uzun yıllar boyunca Özel Pınar Eğitim Kurumları, MY Tasarım Anadolu Lisesi ve Çözüm Dershanesi’nde eğitimci ve yönetici olarak görev yapan Ahmet Tığlı, eğitime kattığı katkılarla tanınıyordu.

Aslen Dodurga Alpagut Köyü nüfusuna kayıtlı olan, Fatih Tığlı’nın babası ve Çorum Mahmut Atalay Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Tığlı’nın ağabeyi olan Ahmet Tığlı’nın vefatı ailesi ve sevenleri ile eğitim camiasını yasa boğdu.

Merhumun cenazesi bugün Cuma Namazı sonrasında Akşemseddin Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Ulumezar’da son yolculuğuna uğurlanacak.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi