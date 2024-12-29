Ahlatcı Çorum FK’nın geride kalan 17 haftalık periyotta kalesini 2 farklı kaleci korudu. Hasan Hüseyin Akınay, 16 maçta kaleye geçerken, bu karşılaşmaların 6’sında kalesini gole kapatmayı başardı. Deneyimli eldiven 10 maçta ise 15 gol yedi.

Altyapıdan yetişen ve uzun süredir A takımın kadrosunda yer alan Çorumlu kaleci Mahmut Eren Güler ise Hasan Hüseyin’in hasta olması nedeniyle son anda kadrodan çıkartıldığı Boluspor maçında kaleye geçti. Ahlatcı Çorum FK, Mahmut Eren’in oynadığı maçta Boluspor’a deplasmanda 2-0 yenildi.