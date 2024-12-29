Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde play-off hesapları yapan Ahlatcı Çorum FK, geride kalan 17 haftalık periyotta topladığı 25 puanla play-off potasını Amed Sportif Faaliyetler ve Iğdır FK ile paylaşırken, attığı 19 gole karşılık kalesinde 17 gol gördü.

Profesyonel liglerdeki 13’üncü sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, 17 golle tarihinin en az gol attığı sezonu yaşıyor. Kırmızı-siyahlı ekip, 17 golle de en az gol yediği 5 sezondan birini geçiriyor.

İLK YARILARDA 9, İKİNCİ YARILARDA 10 GOL ATTI

Ahlatcı Çorum FK, 17 maçta kaydettiği 19 golün 9’unu ilk yarılarda, 10’unu ise ikinci yarılarda buldu. Çorum temsilcisi, bir maçın 15’er dakikalık 6 periyotta oluştuğu göz önünde bulundurulduğunda, 1-15’inci dakikalar arasında 3 gol atarken, 16-30’uncu dakikalar arasında 4 gol, 31-45+ uzatmalarda da yine 3 gol buldu.

İKİNCİ YARILARA DURGUN BAŞLIYOR

Kırmızı-siyahlı ekip, ikinci yarıların ilk periyodu olan 46-60’ıncı dakikalar arasında sadece 2 gol atabilirken, bu periyot Çorum temsilcisinin en az gol bulduğu periyot olarak dikkat çekiyor.

61-75’inci dakikalar arasında rakip fileleri 3 kez havalandıran Ahlatcı Çorum FK, 76 ile 90+ uzatmaları kapsayan son periyotta ise 4 gol attı.

17 GOLÜN 11’İNİ İKİNCİ YARIDA YEDİ

Ahlatcı Çorum FK, 17 maçta kalesinde 17 gol görürken, bu gollerin periyotlara göre dağılımında da ilginç veriler ortala çıkıyor.

Kırmızı-siyahlılar, ilk 15’ dakikalık periyotta sadece 1 gol yerken, 16-30’uncu dakikalar arasında 3 gol, 31-45+uzatmalar arasındaki periyotta ise 2 gol yedi.

İKİNCİ YARININ İLK YARIM SAATLİK DİLİMİNDE EŞİTLİK

Ahlatcı Çorum FK’nın ikinci yarıların ilk yarım saatlik dilimini kapsayan 46-60’ıncı dakikalar ve 61-75’inci dakikalar arasında attığı ve yediği gol sayılarında eşitlik var. Kırmızı-siyahlılar bu iki periyotta da 5’er gol atıp 5’er gol yerken, 46-60 arasında attıkları 2 gole karşılık 2 gol yediler, 61-75’inci dakikalar arasında ise yine 3 gol atıp kalelerinde 3 gol gördüler.

SON ÇEYREKTE TAM 6 GOL

Ahlatcı Çorum FK’nın maçlarında en çok gol ise 76-90+ uzatmalarda oldu. Kırmızı-siyahlı ekip bu periyotta 4 gol atarken, kalesinde ise tam 6 gol gördü. Bu periyot, Ahlatcı Çorum FK’nın en çok gol yediği çeyrek olarak dikkat çekiyor.