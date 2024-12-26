17.hafta maçları sonrasında araya giren Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde 25 puanla 7.sırada ve play-off potasında yer alan Ahlatcı Çorum FK, gol bakımından ise tarihinin en kısır ilk yarısını geçirdi.

EN KISIR SEZON!

17 maçta aldığı 6 galibiyetle, ilk yarılar itibariyle tarihinin en az galibiyet aldığı ikinci sezonu geçiren Ahlatcı Çorum FK, gol bakımından da en fakir döneminde. Kırmızı-siyahlı ekip, rakip fileleri sadece 19 kez havalandırırken, maç başına 1,11 gol ortalaması tutturdu.

17 maçta atılan 19 gol, profesyonel liglerdeki 13.sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK’nın ilk yarılar itibariyle attığı en az gol olarak kayıtlara geçti.

REKOR 38 GOL

Ahlatcı Çorum FK, ilk yarılar itibariyle gol rekorunu ise 2020-2021 sezonunda kırdı. 18 maçta 38 gol kaydeden Ahlatcı Çorum FK, bu sezonki gol sayısını ikiye katladı. Kırmızı-siyahlı ekip, 2012-2013 sezonunda 25 gol, 2013-2014 sezonunda 25 gol, 2014-2015 sezonunda 22 gol, 2015-2016 sezonunda 24 gol, 2016-2017 sezonunda 29 gol, 2017-2018 sezonunda 33 gol, 2018-2019 sezonunda 26 gol, 2019-2020 sezonunda 25 gol, 2021-2022 sezonunda 28 gol, 2022-2023 sezonunda 27 gol, 2023-2024 sezonunda ise 30 gol attı.