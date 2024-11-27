Kaza, Alaca-Çorum yolu Elicek Deresi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaca istikametinde seyir halinde olan H.A. (45) yönetimindeki 19 AC 983 plakalı kamyonet, buzlanan yolda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi neticesinde karşı istikamete geçerek şarampole devrildi. Bu sırada Çorum istikametinde seyir halindeki S.H.C. yönetimindeki 05 ABC 321 plakalı TIR, kaza yapan kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan TIR, yoldan çıkarak metrelerce sürüklendi.

Kazada kamyonet sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan A.E. (30), H.B. (45) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Editör: İHA AJANS