Çorum’un Alaca ilçesinde Ülkü Ocakları, birlik ve beraberlik vurgusuyla bugün (3 Ekim 2025 Cuma günü) saat 19.00’da Cumhuriyet Meydanı’nda “Ülküde Birlik Gecesi” adlı etkinlik düzenleyecek.

Alaca Ülkü Ocakları organizesi ile yapılacak olan gecenin ilçede kültürel ve sosyal hayata canlılık katması bekleniyor.

Gecede Türk halk müziğinin sevilen ismi Ali Kınık ve genç sanatçı Rahmet Safa sahne alacak. Sanatçılar, en beğenilen eserlerini Alacalılar için seslendirerek coşkulu bir akşam yaşatacak. Etkinliğin, milli birlik ve beraberlik duygularını pekiştireceği ifade ediliyor.

Alaca Ülkü Ocakları’ndan yapılan açıklamada, “Ülküde Birlik Gecesi”nin dostluk ve dayanışma duygularını güçlendireceği vurgulanarak 3 Ekim Cuma günü saat 19.00’da Alaca Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilecek bu özel geceye tüm halkımız davetlidir denildi.

Muhabir: Haber Merkezi