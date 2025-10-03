Alaca’da Selin Şahin Sosyal Tesisi, Emekliler Lokali, Kadın Kültür Merkezi ve Et Tanzim Mağazası bugün (3 Ekim 2025 Cuma günü) saat 15.00’de Alaca Belediyesi Battal Dede Parkı’nda (Su Deposu) düzenlenecek toplu açılış töreniyle ilçe halkının hizmetine sunulacak.

Toplu açılış töreni, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı’nın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, belediye olarak ilçeye kazandırdıkları yeni hizmetlerin toplu açılış törenini gerçekleştirecek olmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “toplu açılış törenimize tüm halkımızı davet ediyor, ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

