CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, kongre sonrası yaptığı açıklamada, “Kenan başkanımıza emekleri ve hizmetleri için teşekkür ediyor, delegelerimizin takdiriyle Alaca İlçe Başkanlığına seçilen Adem Şahin ve yönetimine başarılar diliyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde başarılı bir dönem geçirip hep birlikte iktidara yürüyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Kongrede birlik ve dayanışma vurgusu öne çıkarken, yeni yönetimin yerel örgütlenme ve saha çalışmalarına ivme kazandırması bekleniyor.

Muhabir: Haber Merkezi