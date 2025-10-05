MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Unutulmamalıdır ki Anadolu'da güçlü şekilde var olmanın sırrı, milli birlik ve beraberliğimize sahip çıkmak, fitne ve fesada geçit vermemek, ortak geleceğimizi tehdit eden terörü tamamen ortadan kaldırmaktır." dedi.

Durmaz, Alaca Belediyesince yapımı tamamlanan Selin Şahin Sosyal Tesisleri, Kadın Kültür Merkezi, Tanzim Satış Mağazası, Emekliler Lokali ve Battal Dede Parkı’nın toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin hayatını Türk milletine hizmete adadığını söyledi.

Bahçeli'nin devlet aklıyla oyunları bozduğunu, ferasetiyle yarınları gördüğünü dile getiren Durmaz, "Saygıdeğer Genel Başkanımız ülkemizin geçmişten bugüne kronikleşmiş, hatta kangren halini almış sorunların birer birer ortadan kaldırılması için gecesini gündüzüne katarak seçimleri değil, nesilleri düşünen anlayışla çalışmakta, çocuklarımıza daha güvenli, daha müreffeh bir Türkiye bırakmanın emsalsiz mücadelesini vermektedir." diye konuştu.

Türkiye'nin sınırlarının ateşle çevrildiğine dikkati çeken Durmaz, "Sınırlarımızın ateşle çevrildiği günümüzde liderimizin ortaya koyduğu ve Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından devlet politikasına dönüştürülen terörsüz Türkiye vizyonu, Anadolu coğrafyasında tutunmanın, varlığımızı güçlü şekilde idame ettirmenin yegane yolunu göstermektedir. Unutulmamalıdır ki Anadolu'da güçlü şekilde var olmanın sırrı, milli birlik ve beraberliğimize sahip çıkmak, fitne ve fesada geçit vermemek, ortak geleceğimizi tehdit eden terörü tamamen ortadan kaldırmaktır. Bize düşense bu haklı duruşu desteklemek, birlik ve beraberlik içinde ülkemizi geleceğe taşımaktır." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan da konuşmalarında, Alaca Belediyesince yapımı tamamlanan tesislerin ilçeye hayırlı olmasını temenni etti.

Törende konuşmaların ardından dua edilerek kurdele kesildi.

Törene Alaca Kaymakamı Meriç Dinçer de katıldı.