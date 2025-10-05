Köy halkı, uzun süredir kapalı olan, kullanılmaz duruma gelen okul binasının tadilatının yapılmasını istiyor. Binanın okul veya bir başka amaca hizmet etmek üzere bakımının yapılmasını isteyen vatandaşlar, “Öğrenci sayısının azalması üzerine okul binamız kapatıldı, öğrencilerimiz başka okullarda eğitimini sürdürüyor. Öğrencilerimiz şu anda Küre Köyü okuluna servisle gidip-geliyor. Yıllarca eğitime hizmet eden okul binası, şu anda kırık-dökük, camları kırılmış, duvarları çürümüş, etrafında otlar bitmiş duruma geldi. Okul binası yeniden tadilattan geçirilsin.

Bu bina okul olarak hizmet vermese dahi, içerisinde kütüphane, toplantı salonu, kültür evi bulunan çok amaçlı bir bina haline getirilebilir. Yüzlerce öğrencimizin yetiştiği okul binasının yeniden ayağa kaldırılması, harap durumdan kurtarılması için devletimizin desteğini bekliyoruz” görüşüne yer verdi.

Muhabir: Haber Merkezi