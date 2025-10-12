Alaca Belediyesi, çalışanlarının ekonomik koşullarını iyileştirmek amacıyla yürüttüğü promosyon ihalesini başarıyla sonuçlandırdı. Belediye personeli için yapılan anlaşma kapsamında her çalışan 86 bin 500 TL promosyon ödemesi alacak.Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, personelin uzun süredir beklediği promosyon sürecinin tamamlandığını belirterek, yapılan anlaşmanın çalışanların refahına doğrudan katkı sağlayacağını ifade etti.

Başkan Arslan, “Çalışma arkadaşlarımızın ekonomik anlamda daha rahat bir nefes alabilmesi için büyük önem taşıyan banka promosyon ihalesini sonuçlandırdık. 86 bin 500 TL gibi önemli bir rakamla çalışanlarımızın yüzünü güldürecek bir anlaşmaya imza attık.” dedi. Başkan Arslan, anlaşmanın tüm çalışanlara hayırlı olmasını dileyerek, belediye yönetimi olarak her zaman personelin yanında olduklarını vurguladı.

Arslan, açıklamasında personelin emeğine verdikleri değeri şu sözlerle dile getirdi: “Bizler, emek veren her bir personelimizin yanında olmaya ve onların haklarını korumaya devam edeceğiz. Bu başarı, ortak bir dayanışmanın ürünüdür. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Muhabir: Haber Merkezi