Alaca Belediyesi’nin Ekim ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Şerif Arslan başkanlığında yapıldı.

Alaca Belediyesi Meclis Salonu’nda belediye meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, gündemdeki maddeler görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda, ilçenin geleceğine yön verecek sosyal, kültürel ve altyapı alanlarındaki çalışma ve projeler masaya yatırıldı.

Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, meclis toplantısında yaptığı açıklamada, aldıkları kararların ilçeye hayırlı uğurlu olması dileğinde bulunarak, “Belediye Meclisinde ilçemizin geleceğine yön verecek kararları ortak akılla alıyoruz. Meclis üyelerimizin katkılarıyla, vatandaşlarımızın beklentilerini karşılayacak adımları atmaya devam edeceğiz” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi