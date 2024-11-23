AK Parti Alaca İlçe Teşkilatı’nın 8. Olağan Kongresi büyük bir katılımla yapıldı. Kongrede AK Parti İlçe Başkanlığı görevine Mücahit Gürsoy seçildi.

Uzun süredir Alaca İlçe Başkanlığı görevini yürüten Ragıp Ağaçdan’ın yeniden aday olmadığı ve geçtiğimiz günlerde Genel Merkezde yapılan mülakatta yeni İlçe Başkanı olarak belirlenen Mücahit Gürsoy beklenildiği gibi tek aday olarak kongreye katıldı.



AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı, Oğuzhan Kaya, Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, Alaca Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yelkuvan, MHP İlçe Başkanı İsa Duru başta olmak üzere çok sayıda partilinin katılımıyla yapılan kongre Alaca Belediyesi Kültür Salonu’nda yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan kongrede protokol konuşmalarından sonra seçime geçildi. Buna göre Mücahit Gürsoy yönetimindeki AK Parti Alaca İlçe Yönetimi şu isimlerden oluştu; “Akif Yurt, Arslan Sezer, Ayla Ünal, Aysema Arklan, Erdal Demiran, Ferhat Ilgın, Furkan Ahmet Kağızman, İbrahim Donalı, Mehmet Kahriman ve Muhammed Doğan. Muhittin Koçak, Muhsin Yılmaz, Ömer Erçel, Ömer Faruk Erbaş, Ramazan Tufan, Salih Çelik, Selami Şahin, Serkan Karakaş, Sinan Özüm, Tuğçe Sakınmaz, Uğur Bayrak ve Yasin Bolat”