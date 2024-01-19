Ahlatcı Çorum FK, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 19.hafta açılış maçında, bu akşam Giresunspor’la deplasmanda karşılaşacak.

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği 1.Lig’de başarılı sonuçlar alan Ahlatcı Çorum FK, geçtiğimiz hafta, sahasında Tuzlaspor’u 2-1 yenerek 6.sıraya yükseldi ve play-off potasındaki yerini korudu. Kırmızı-siyahlı takım, bugün 19.haftanın açılış maçını, son sıradaki Giresunspor’la deplasmanda oynayacak. Bu kritik karşılaşma beIN SPORTS 2 ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.