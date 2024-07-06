Söz konusu denetimlerle ilgili bir açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, “İl Müdürlüğümüz Gıda Kontrol Görevlileri, otellerde asgari teknik ve hijyenik şartların kontrolünü, gıdaların muhafaza koşullarını, zorunlu personelin bulunup bulunmadığını ve gerekli görüldüğünde riskli ürünlerden numune alma çalışmalarını eş zamanlı olarak yürütmektedir" dedi.

Bu denetimlerin, halk sağlığını koruma ve tüketicilere güvenli gıda sunma amacı taşıdığını vurgulayan Göktekin, otellerde yapılan denetimlerin özellikle yaz sezonunda yoğunlaştırıldığını ve herhangi bir ihmalin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Denetim sonuçlarının düzenli olarak raporlandığını ve kamuoyuyla paylaşıldığını kaydeden Göktekin, “Amacımız, misafirlerimizin hijyenik şartların en üst düzeyde olduğu ve güvenilir gıda tükettikleri ortamlarda konaklamalarını sağlamaktır” diye konuştu.

“Yediğine İçtiğine Dikkat Et Güvenilir Gıda Tüket” sloganıyla halkın tükettiği gıdalar konusunda bilinçli olması gerektiğinin altını çizen Göktekin, tüketicilerin karşılaştıkları herhangi bir olumsuz durumda Alo174 Gıda hattına ihbarda bulunmalarını dile getirerek, ekipler tarafından bu ihbarlara ivedilikle cevap verildiğini bildirdi.

Editör: SELDA FINDIK