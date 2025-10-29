Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal’ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, Çorum’daki esnaf ve sanatkârların güncel durumu, yerel ticaretin gelişimi, iş dünyasının beklentileri ve kurumlar arası iş birliği olanakları ele alındı. Ayrıca, esnaf kesiminin karşılaştığı ekonomik zorluklar, yerel üretimin desteklenmesi, dijital dönüşüm ve mesleki eğitim gibi konularda fikir alışverişinde bulunuldu.

TSO Başkanı Başaranhıncal, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, esnaf teşkilatlarının yerel ekonominin temel taşlarından biri olduğunu vurguladı. Çetin Başaranhıncal, “Esnaf ve sanatkârlarımız, şehrimizin ekonomik canlılığında çok önemli bir role sahip. ÇESOB ile her zaman uyum içinde çalışıyor, ortak hedefler doğrultusunda projeler geliştiriyoruz. Sayın Başkanımız Recep Gür’e bu nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

ÇESOB Başkanı Gür ise Çorum TSO ile kurulan güçlü iletişimin esnafın sorunlarının çözümünde büyük önem taşıdığını ifade etti. Recep Gür, “Ticaret ve Sanayi Odamızla yürüttüğümüz işbirliği, hem esnafımızın hem de sanayicimizin refahı açısından çok değerli. Ortak akılla hareket ederek Çorum’un ekonomik gücünü daha da ileriye taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi