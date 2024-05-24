Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Voleybol İl Temsilciliği tarafından Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Genç Erkekler Voleybol Gençlik Kupası'nda heyecan sona erdi. 4 takımın tek devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği Gençlik Kupası'nda son maçlar önceki gün oynandı. Son maçlar öncesi 4 puanla zirvede yer alan Çorum Belediyespor, Gençlikspor ile karşı karşıya geldi. Atatürk Spor Salonu'nda oynanan bu karşılaşmayı 25-21, 25-23, 22-25 ve 25-21'lik setlerle 3-1 kazanan Çorum Belediyespor 7 puana ulaşarak şampiyonluk ipini göğüsleyen taraf oldu.

Son maçlar öncesi 3 puanı bulunan Sungurlu Belediyespor ise Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip ile karşı karşıya geldi. Aynı salonda oynanan bu karşılaşmayı 25-9, 25-20 ve 25-17'lik setlerle 3-0 kazanan Sungurlu temsilcisi Gençlik Kupası'nı ikinci sırada tamamladı. Gençlikspor ise 5 puanla üçüncülüğü elde etti.

Karşılaşma sonunda düzenlenen törenle dereceye giren kulüplere kupa ve madalyaları takdim edildi.

Editör: RIFAT KARA