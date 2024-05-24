Samsun Belediyesi ile Havza Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen Geleneksel Karadeniz Kırkpınarı Yağlı Güreşleri Havza'da yapıldı. Karadeniz bölgesinde güreşe gönül veren sporcuların heyecanla beklediği yağlı güreşlerine her sene olduğu gibi bu yıl da yoğun katılım oldu. Çorum Milli Eğitim Spor Kulübü güreşçilerinden Enes Yasin Kalender minik-2 kategorisinde mücadele etti. 36 minik güreşçinin katıldığı kategoride tüm rakiplerini geride bırakan Çorumlu minik güreşçi birinci olarak başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Editör: RIFAT KARA