Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Floor Curling Gençlik Kupası’nda heyecan sona erdi. Tevfik Kış Spor Salonu’nda gerçekleşen turnuvaya 22 takımdan 66 sporcu katılım sağladı. Curling İl Temsilcisi Şeyda Zengin gözetiminde gerçekleşen maçlar sonunda özel sporcular kategorisinde Prensesler takımı birinci, Aslanlar takımı ikinci, Prenses Balıklar takımı üçüncü, Sultan Abdulhamit Han Ortaokulu ise dördüncü oldu. Yıldız kızlarda ise Sultan Abdulhamit Han Ortaokulu birincilik kürsüsüne çıkarken, Güneş takımı ikinci, Necip Fazıl Kısakürek B takımı üçüncü, A takımı ise dördüncü oldu. Yıldız erkeklerde Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu A takımı birinci, Sultan Abdulhamit Han Ortaokulu ikinci, Gazi takımı üçüncü, Necip Fazıl Kısakürek B takımı dördüncü tamamladı.

Son olarak gençler kategorisinde yapılan müsabakalarda kızlarda Mehmetçik Anadolu Lisesi birinci, Curling’in yıldızları ikinci, erkeklerde ise Mehmetçik Anadolu Lisesi takımları ilk 4 sırayı almayı başardı.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi.