Kınık Stadı'nda düzenlenen ve 40 pehlivanın mücadele ettiği baş güreşlerinde, elemelerdeki rakiplerini bir bir deviren Bekir Eryücel, finale kaldı. Eryücel gibi finale kalan bir diğer güreşçi ise geçtiğimiz günlerde ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan Survivor yarışmasından elenen Kırkpınar eski şampiyonlarından İsmail Balaban oldu.

Güreş severlerin heyecanla izlediği Bekir Eryücel-İsmail Balaban finali yaklaşık 1 saat sürerken, müsabakayı kazanan İsmail Balaban şampiyon, yenilen Bekir Eryücel ise ikinci oldu. Kürşat Korkmaz ile İsmail Koç ise üçüncülüğü paylaştı.

Editör: Haber Merkezi