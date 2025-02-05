Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ceyhan Baran, mesleğe ilk adımını atan genç muhasebeci Hasret Şahin’i tebrik ederek ruhsatını takdim etti. Törende SMMMO Sekreteri Mustafa Torun ile Oda Saymanı Fatih Barlık da hazır bulunurken Hasret Şahin’e muhasebe mesleğine ilişkin rozetini Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Canan Bıyık taktı.

Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin de törene katılarak kızı Hasret’i mutlu gününde yalnız bırakmadı. Kızına mesleğinde başarılar dileyen Şahin, oda yöneticilerine eğitim sürecine verdikleri katkılardan dolayı teşekkür etti.

Hasret Şahin’i stajının yanında tamamladığı ilimizin deneyimli muhasebecilerinden Mustafa Alagöz de yalnız bırakmayarak tebrik etti. Genç muhasebeciyi özverili çalışmalarından dolayı kutlayan Mustafa Alagöz, Hasret Şahin’e meslek hayatında başarılar diledi.

Editör: Haber Merkezi