Çorum Merkez Köy Muhtarları Derneği, Ankara’ya çıkarma yaparak Çorumlu milletvekillerini TBMM’de ziyaret etti.

Derne Başkanı Yıldırım Külcü beraberinde Yönetim Kurulu üyeleri Mutlu Kılıç, Murat Telli, Serkan Kırçı, Özdoğan Köse, Engin Balcı, Ebubekir Sarıkaya ve Kenan Çıtak ile birlikte ilk olarak Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı’yı ziyaret etti.

Ahlatcı’nın ardından AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya ve CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’ı da ziyaret eden heyet, milletvekillerine köylerinin sorun ve taleplerini iletti.

Milletvekilleri Ahlatcı, Kaya ve Tahtasız tarafından oldukça sıcak karşılanan heyet, TBMM’yi de gezerken, Çorum Merkez Köy Muhtarları Derneği Yıldırım Külcü, yakın ilgi ve alakalarından dolayı milletvekillerine teşekkür ederek, meclis çalışmalarında başarılar diledi.

Editör: Haber Merkezi