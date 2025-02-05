Eğitimlere verdiği önemle bilinen Başkan Uzun, oda üyesi esnafa yönelik olarak otomatik şanzıman eğitiminin bugün ve yarın ÇESOB’ta verileceğini bildirdi.

Eğitimin Almanya’nın otomatik şanzıman üretiminde dünyaca ünlü firması Schaeffler ile Türkiye’nin lider oto yedek parça firmalarından Başbuğ tarafından Çorum, Amasya, Samsun ve Tokatlı oto tamirci esnafına yönelik düzenleneceğini duyuran Necmettin Uzun, bugün ve yarın saat 09.00’da başlayacak eğitimlerin sabah ve öğleden sonra olmak üzere 20’şer kişilik gruplar halinde toplamda 80 kişiye verileceğini vurguladı.

Editör: SELDA FINDIK