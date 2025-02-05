MHP İl Genel Meclisi Grup Başkanı Selim Dölcü, önceki gün yapılan İl Genel Meclisi Toplantısı’nda CHP Grup Başkanı Sadettin Akgül’ün TSK’dan ihraç edilen teğmenlerle ilgili konuşmasının ardından yaptığı konuşma sırasında terör örgütü ele başı Öcalan'dan, "Sayın Öcalan" diyerek bahsetmişti. Dölcü dün yapılan toplantıda hem özür diledi hem de görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Selim Dölcü’nün istifası sonrası İl Genel Meclisi Grup Başkanlığı görevine Kenan Genç getirildi. MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, beraberinde Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, İl Genel Meclisi üyeleri Selim Dölcü ve Kenan Genç’in de katılımı ile bir paylaşımda bulunarak: “Gerçek dava adamları doğru yaşayan, doğru davranan, dosdoğru duruşu olanlardır. Niyetimiz halis, nefesimiz hadimdir. Varlığımız Türk varlığına adanmıştır. MHP Çorum İl Genel Meclisi Grup Başkanlığına, Uğurludağ İl Genel Meclisi Üyemiz Kenan Genç seçilmiştir. Görevini devreden Selim Dölcü'ye teşekkür eder, görevi devralan Sayın Kenan Genç'e başarılar dilerim” görüşün yer verdi.